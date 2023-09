Vuelta a España 2023 | tappa di oggi Ribadasella Ribeseya-Altu de l’Angliru | orari | percorso | tv | favoriti La salita finale fa paura

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Arriva il momento decisivo per laappuntamento con ladiciassette, dafino in cima all’de, una delle salite più dure d’Europa. Andiamo a scoprire nel dettaglioe programma.DICIASSETTESIMAFrazione breve, ma intensissima: 124,4 chilometri da percorrere. La prima fase sarà pianeggiante e sicuramente ci saranno velocità altissime, meno di un’ora di gara per arrivare al primo GPM: Alto de la Colladiella (6,5 chilometri all’8%). Discesa, traguardo volante e gran: prima Alto del ...