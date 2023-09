Vuelta a España 2023 | Jonas Vingegaard | “Spero che Kuss arrivi a Madrid con la roja”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 settembre 2023)si fa sempre più vicino alla maglia. Il ‘Re pescatore’ si accontenta del secondo posto nel tappone della, quello con l’arrivo in quota sull’Angliru, lasciando il successo al compagno di squadra Primoz Roglic e avvicinandosi alla leadership di Sepp. Nonostante non sia arrivato il tris nella corsa spagnola,ha fatto un altro salto in avanti in classifica generale. Rimane sempre secondo alle spalle dello statunitense, ma ora la prima piazza è distante la miseria di otto secondi e domani ci sarà un’altra tappa di montagna da affrontare, con arrivo a La Cruz de Linares. Il danese però è di poche parole sulla sua prova avanti ai giornalisti, incentrando il suo intervento solo su ...