Vuelta a España 2023 in tv oggi | orari di inizio e fine mercoledì 13 settembre | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Si terrà quest’13, la diciassettesima tappa della. In questa frazione della corsa iberica si partirà alle ore 13:40 (13:57 circa il chilometro zero) da Ribadesella/Ribeseya e si arriverà, dopo 124,4 chilometri ricchissimi di insidie, sul traguardo sull’Alto de L’Angliru. In tutto quest’saranno tre i GPM da affrontare, tra cui due di prima categoria e uno, ossia l’ultimo, di Hors Catégorie. Lo spettacolo dunque non mancherà di certo, soprattutto sull’Altu de l’Angliru, durissima salita finale di 13.1 chilometri al 9.4% di pendenza media e con punte al 14%. La tredicesima tappa dellasi potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) ...