Vuelta a España 2023 | Cian Uijtdebroeks | “Settimo posto non male | sto vivendo un sogno”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Continua giorno dopo giorno l’avventura di. Tutti si aspettavano Remco Evenepoel, invece è il capitano della Bora-hansgrohe il belga più pimpante e messo meglio in classifica generale alla. Anche oggi il classe 2003 si è difeso al meglio sul durissimo Angliru chiudendo in settima piazza. Le sue parole a Sporza: “È stata una giornata difficile con la Bahrain-Victorious che voleva attaccare. All’inizio non mi sentivo al 100%. Sono stato un po’negli ultimi giorni e non mi sentivo bene, ma le mie gambe sono tornate buone”. In ogni caso un buon risultato: “Alla fine ho dato il massimo, ho tenuto il mio ritmo, il 7° non è”. Riguardo alla salita: “Mi aspettavo di peggio, è molto ripida e mi chiedevo quanto sarebbe durata”. In ...