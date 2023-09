Voto a marzo Meloni al 40% e governa con chi ci sta Fonti di FdI | Se Lega e FI fanno casino non è escluso

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L'ipotesi sembrava peregrina. Fantapolitica. Buttata lì a fine agosto per far rumore. E invece non è affatto così. L'idea che Giorgiapossa andare a elezioni politiche anticipate, per sfruttare il consenso enorme che oggi ha nel Paese, è stata lanciata da Luigi Bisignani a La Piazza di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica e oggi viene ripresa da un editorialista... Segui su affaritaliani.it

Verso il voto, Pregliasco “A marzo sarebbero elezioni meno politiche. Il vento soffia ancora a destra” La Repubblica

Voto a marzo, Pd: "Un'imboscata" - LOSPIFFERO.COM Lo Spiffero

Oggi si conclude la tre giorni elettorale in 85 regioni della Russia. Sono in palio 34 mila mandati di vario livello e, per la prima volta, i russi possono votare da casa. Nei territori ucraini di Don ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Russia, trionfo di Putin alle elezioni amministrative e in 4 regioni ucraine annesse ...Si conclude oggi la tre giorni elettorale in 85 regioni, comprese quelle annesse militarmente. In palio ci sono 34 mila mandati. Per la prima volta i russi possono votare da casa ...