VOTI&STATS – Italia Ucraina | Scalvini convince | Dimarco e Gnonto giù di tono

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’di Spalletti alla sua seconda prova vince econ il 2-1 sull’. Ci sono giocatori che hanno diviso la critica? L’di Spalletti alla sua seconda prova vince econ il 2-1 sull’. Ci sono giocatori che hanno diviso la critica? Facciamo il test con tre quotidiani – Corriere della Sera. Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport – e andiamo a verificare su chi le opinioni divergono, mentre tutti sono concordi nell’eleggere Frattesi a migliore in campo e a premiarlo con l’8 in pagella, ovviamente per la doppietta realizzata ma anche per il complesso della prova fornita.– Va dalla sufficienza alla promozione totale, dal 6 al 7. Tiepida la Gazzetta, che pur ritenendolo uno che «gioca da difensore consumato, gestendo ...