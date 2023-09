Von der Leyen sonda il terreno per le Europee e chiama Mario Draghi

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La presidente della Commissione nel suo ultimo discorso all'Europarlamento sullo Stato dell'Unione prima della fine del mandato: "Tra poco meno di 300 giorni, gli europei andranno alle urne, dobbiamo finire il lavoro. L'Europa, ancora una volta, deve rispondere all'appello della storia. Ed è quello che dobbiamo fare insieme". Poi sulla Cina: "Concorrenza sia leale, aperta indagine sui sussidi alle auto elettriche". L'ex premier fara' il "what ever it takes" per mantenere il vantaggio competitivo Ue Segui su affaritaliani.it