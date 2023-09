Von der Leyen mette in "pausa" il Green deal e chiede aiuto a Draghi sulla competitività

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Bruxelles. Chi si aspettava un grande discorso, magari una nomination per un secondo mandato, è rimasto deluso. L'ultimo Stato dell'Unione prima della fine della legislatura di Ursula von derè stato piuttosto modesto in termini di annunci sull'attualità e visione sul futuro. L'unica vera notizia è la decisione della Commissione di “un'inchiesta antisovvenzioni sui veicoli elettrici in provenienza dalla Cina”, che potrebbe portare a dazi. “L'Europa è aperta alla concorrenza. Non a una corsa al ribasso”, ha spiegato von der: “I mercati globali sono inondati con auto elettriche cinesi a basso prezzo. E il loro prezzo è tenuto artificialmente basso da enormi sussidi di stato. Questo sta distorcendo i nostri mercati. E come non possiamo accettarlo dall'interno, non lo accettiamo dall'esterno”. L'altra mezza notizia, anticipata dall'uscita di ...