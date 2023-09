Von der Leyen | «Indagine su auto elettriche cinesi» E arruola Draghi sulla competitività

Meloni governa da un anno. Ma in Europa il nome italiano che conta è ancora quello di Mario Draghi, incaricato ieri da UrsulaLeyen di rilanciare la competitività della Ue. Il resto, purtroppo, è silenzio, rotto solo da balbettamenti incomprensibili. Meloni, a Bruxelles, è un'ombra. L'Italia sperimenta il dramma di ...Se l'Unione Europea fosse una barzelletta, bisognerebbe dire che c'è una notizia buona e una cattiva: quella cattiva è che UrsulaLeyen ha pontificato in un nuovo verbosissimo discorso sullo stato dell'Unione , quella buona è che quasi certamente sarà l'ultimo. Il mandato della presidente tedesca, espressione di quel ...Il discorso di UrsulaLeyen prova l'inadeguatezza della Commissione, che parla di accordi mentre evapora la (finta) solidarietà. E l'Aula contesta il "modello Tunisia".Leyen annuncia che l'ex premier italiano lavorerà a un report sulla competitività per l'Unione europea. Ecco alcune pillole del pensiero draghiano con vista sull'Europa Sullo stesso argomento: ...

Ue, von der Leyen rivendica: "Fatto 90% programma". E arruola Mario Draghi per un report sulla competitività Adnkronos

Von der Leyen affronta la Cina (e arruola Mario Draghi) AGI - Agenzia Italia

Rieccolo. Lui è Mario Draghi e dell’Europa aveva già guidato l’unico vero «governo» che conta, ovvero la Bce. L’allora presidente Sarkozy nella recente biografia scrive che la scelta cadde su Supermar ...Raccontano che Ursula von der Leyen l’abbia chiamato dopo aver letto il suo articolo sull’Economist, nel quale Mario Draghi lanciava l’allarme sulle sorti dell’Europa e avvisava che l’Unione non può ...Buongiorno. « Siamo sul tragico, sul drammatico, sull’apocalittico. Non si sa cosa fare. Qui manca l’acqua, manca tutto, abbiamo aperto anche i saloni parrocchiali per accogliere i migranti, ma contin ...