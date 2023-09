Von der Leyen | Indagine anti-sussidi su elettriche Cina | distorce mercato | è inaccettabile

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Agenzia Vista) Strasburgo, 13 settembre 2023 "La Commissione sta avviando un'-sovvenzioni nel settore elettrico dei veicoli provenienti dalla". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. "I mercati globali sono inondati di autocinesi più economiche", a prezzi "mantenuti artificialmente bassi da ingentistatali. Questoil nostro. E poiché non lo accettiamo dall'interno, non lo accettiamo dall'esterno", ha detto von der. "L'Europa è aperta alla concorrenza. Non per una corsa al ribasso. Dobbiamo difenderci dalle pratiche sleali". Fonte video: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev