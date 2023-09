Von der Leyen | Indagine anti - sussidi su elettriche Cina | distorce mercato | è inaccettabile

... la premier Meloni ha appena incolpato i governi precedenti per le ristrettezze di bilancio che le impediscono di mantenere le promesse pre - elettorali e la presidente della Commissione Ue,...Giorgia Meloni ha accolto così, con grande cautela, il discorso sullo Stato dell'Unione di UrsulaLeyen. Dopotutto non poteva fare altrimenti. La campagna elettorale per le europee è appena ...Leyen fa un discorso sullo stato dell'Unione che mira al 2024 e che vira a destra. La presidente annuncia pure la nomina di mister euro: dovrà occuparsi di competitività. Ma il suo vero ...Per la prima volta i marchi locali vendono in Cina più degli stranieri. E l'Unione europea annuncia un'inchiesta anti - dumping Nel giorno in cui la presidente della Commissione, UrsulaLeyen , ha annunciato un'inchiesta anti dumping dell'Unione europea sui veicoli elettrici cinesi, quegli stessi Ev ( electric veichles ) hanno conquistato nel mercato interno, il più ricco del ...

Von der Leyen, il discorso sullo Stato dell’Unione: «Ho chiesto a Draghi di aiutarci sulla competitività... Corriere della Sera

Von der Leyen rilancia il Green Deal. E "ingaggia" Draghi Avvenire

(ANSA) - ROME, SEP 13 - European Commission President Ursula von der Leyen said during her State of the Union address in Strasbourg on Wednesday that she has tasked former European Central Bank ...Durante il discorso sullo stato dell’Unione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la commissaria agli Affari interni Ylva Johansson è stata ripresa mentre lavorava a maglia.(Agenzia Vista) "La Commissione sta avviando un'indagine anti-sovvenzioni nel settore elettrico dei veicoli provenienti dalla Cina". Lo ha ...