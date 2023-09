Von der Leyen | futuro Ucraina | Balcani occidentali | Moldova è in Ue

Lo ha annunciato la presidente UrsulaLeyen all'Europarlamento dove sta parlando per fare il punto sullo 'stato dell'Unione', un appuntamento particolarmente importante in vista delle ...Nel discorso sullo stato dell'Unione del 2023 la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen delinea le principali priorità e iniziative per l'anno a venire, rifacendosi ai successi e risultati conseguiti dall'Unione europea negli ultimi anni. Si tratta dell'ultimo discorso di ...Lo ha precisato la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, ricordando che "in un mondo in cui c'è chi prende di mira i paesi, uno dopo l'...Dal Green Deal ai migranti passando per il clima: sono tanti i temi toccati dalla Presidente UrsulaLeyen nel discorso sullo stato dell'Unione del 2023 che delinea le principali priorità e iniziative per l'anno a venire, con un punto su successi e risultati conseguiti dall'Unione europea ...

Il discorso di von der Leyen sullo stato dell'Unione: "Chiesto a Draghi un report sulla competitività" - Europa Agenzia ANSA

Von der Leyen, il discorso sullo Stato dell’Unione: «Ho chiesto a Draghi di aiutarci sulla competitività... Corriere della Sera

Die Bundesregierung hat die freiwillige Aufnahme von Migrantinnen und Migranten aus Italien ausgesetzt. Im Rahmen der freiwilligen Aufnahme hatte Deutschland zugesagt, bis zu 3500 Schutzsuchenden aus ...Strasburgo, 13 set. (askanews) - Mario Draghi sarà incaricato dalla presidenza della Commissione Ue di redigere un rapporto "sul futuro ...Seit Jahren werden auf unterschiedlichen Wegen abweichende Werte für eine kosmologische Grundkonstante ermittelt. "Banale" Erklärungen fallen langsam weg.