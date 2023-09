Von der Leyen arruola Draghi | colpo di scena a Strasburgo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ursula von derdavanti alla plenaria del Parlamento Ue, a, ha pronunciato il suo ultimo Discorso sullo Stato dell'Unione per questa legislatura da presidente della Commissione europea. Le elezioni europee daranno "un'occasione per i cittadini europei per riflettere sulle stato dell'Unione, ma anche per decidere quale futuro vogliono per l'Europa", ha detto rilancia la propria candidatura alla guida dell'Ue. A sorpresa è arrivato poi l'annuncio con cui Von derha fatto sapere di aver chiesto a Mario, "una delle menti economiche più grandi d'Europa", di preparare un report sul futuro della competitività europea perché "l'Europa farà tutto il necessario (whatever it takes dice Von der, la famosa frase dinel luglio del 2012, ndr)". Sempre in ...

Dal Green Deal ai migranti passando per il clima: sono tanti i temi toccati dalla Presidente UrsulaLeyen nel discorso sullo stato dell'Unione del 2023 che delinea le principali priorità e iniziative per l'anno a venire, con un punto su successi e risultati conseguiti dall'Unione europea

L'amministrazione e Europe Direct hanno fornito questa opportunità. I temi al centro del dibattito europeo. Discorso di fine mandato per la presidente della Commissione Ue