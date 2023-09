Si intitola 'pagina' e si occupa di giornali e giornalismo: uscirà in libreria il 13 settembre e da oggi lo possono ricevere le persone abbonate al ...Si intitola "pagina" e si occupa di giornali e giornalismo: uscirà in libreria il 13 settembre e da oggi lo possono ricevere le persone abbonate al ...

Voltiamo decisamente pagina Il Post

Cose – Voltiamo decisamente pagina – Abbonati al POST Il Post

È in libreria da oggi il nuovo numero di Cose spiegate bene, che si occupa di giornali e giornalismo ...Inizia l'autunno a Peccioli con Emiliano Ponzi, Stefano Nazzi, Luca Sofri e Matteo Bordone. Sabato inaugurazione di una nuova opera luminosa di Marinella Senatore. Un'iniziativa speciale per celebrare ...Si intitola "Voltiamo decisamente pagina" e si occupa di giornali e giornalismo: uscirà in libreria il 13 settembre e da oggi lo possono ricevere le persone abbonate al Post Sta per uscire il nuovo ...