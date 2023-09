Volley | Yuri Romanò | “Siamo usciti alla grande dai momenti di difficoltà Contro la Francia sarà durissima”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Altra partita e altra grandissima vittoria per l’Italia agli Europei 2023 di pvolo. In seguito al percorso netto nella fase a gironi (cinque affermazioni in cinque sfide), e dopo il successo agli ottavi di finalela Macedonia del Nord, gli azzurri hanno sconfitto ieri a Bari anche l’Olanda per 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) e hanno così conquistato il biglietto per le semifinali. Al termine della partita hanno parlato i protagonisti della serata, tra cui(fonte: Feder): “stati davvero bravi, alledettate dpartita, che ci aspettavamo, eravamo preparati e nee quindi...