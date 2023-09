Volley | Nazionale | accertamenti per Russo all’Acqua Cetosa

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Robertosi è fermato dopo l’ottimo Europeo condotto fino ad ora con la maglia dellaItaliana. Per il pallavolista azzurro nel pomeriggio di mercoledì ha svolto gli esami presso il Centro dell’Acquaa Roma per capire l’entità dello stop. L’atleta dellaazzurra di pallavolo Roberto, in seguito all’infortunio subito nel corso della gara con l’Olanda valida per i quarti di Finale degli Europeo, ha svolto i test per capire quale sarà lo stop a cui il pallavolista andrà incontro. SportFace.

2023 - 2024 Serie A3 Girone Bianco Squadra Geetit Bologna Geetit Bologna 2023/2024: ...la squadra che presto inizierà il suo cammino nella sua terza stagione nella terza serieA fare ...... domani si parte per Corigliano dove, nel pomeriggio, capitan Martinelli e compagne saranno di scena nel confronto con laMelendugno, società neopromossa nella seconda serie. Intanto,......Palme al Merito Tecnico che si terrà presso la sala museo "Checco Costa" dell'Autodromo... Precedente, Serie B2 - Buon test per la Rossetti Market Conad contro Gossolengo La tua ...2023 - 2024 Laitaliana maschile di pallavolo arriva a Roma. La Capitale infatti ospiterà le semifinali e la finale degli europei che vedrà gli azzurri, campioni in carica, difendere ...

Aveva vestito la maglia della Nazionale: ora la pallavolo è più sola - IlCuoioInDiretta IlCuoioInDiretta

Un match duro e avvincente che alla fine ha visto l'Italivolley gioire per la conquista delle semifinali di Roma. (ANSA) ...Durante la cerimonia sono state presentate anche le maglie, novità per il libero che indosserà il color Tiffany interamente dedicato alla Fondazione Policlinico Sant’Orsola ...L'ItalVolley perde Alessia Orro per il preolimpico. Stop forzato e precauzionale imposto dai medici della FIPAV. Dopo gli screzi con Egonu, per Mazzanti non sembra poter esserci pace ...