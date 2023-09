Volley | l’Italia maschile è da sogno e vola a Roma per le semifinali dell’Europeo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dopo la “delusione” della femminile grosse speranze sono riposte sulla squadraPer una Nazionale di, la femminile nel caos, c’è una che in un momento no e di difficoltà ha tirato fuori carattere e cuore.di, guidata da Ferdinando De Giorgi al the braì si è imposta sull‘Olanda 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12). La vittoria vale l’accesso allein programma giovedì al PalaEur di. È stata una partita di altissimo livello giocata da due tra le migliori squadre giunte ai Quarti di questi Europei. Da una parte il gruppo azzurro, capace di sopperire all’uscita di un elemento importante come Roberto Russo, out nel corso del primo set per infortunio. Dall’altra una squadra fortemente dipendente da Nimir Abdel Aziz, atleta tra i migliori in ...

C'è anche un po' di Leandro Mosca nella grande vittoria dell'agli Europei dimaschile: contro'Olanda finisce 3 - 2 ed è semifinale a Roma contro la Francia. Per Mosca tre punti e ...2023 - 2024 Fisicamente non ha messo piede in campo, ma con i compagni ha fatto il tifo fino alla fine, pronto in caso di necessità.maschile delbatte'Olanda 3 - 2 e vola in semifinale europea contro la Francia. Fa festa anche il giocatore della Consar Ravenna Alessandro Bovolenta: niente male il cammino fin qui ...è per la sedicesima volta nella storia tra le prime quattro del continente e Ferdinando De Giorgi si gode una serata da incorniciare: "Cantare'inno nazionale qui a Bari per me ha ...... i criteri che definiscono la classifica e la composizione dei gironi del torneo preolimpico 2023 difemminile CALENDARIO PREOLIMPICO CON: DATE, ORARI E TV CALENDARIO2023: ...

