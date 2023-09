(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’Italia affronterà lanella semifinale degli Europei 2023 dimaschile, in programma giovedì 14 settembre (ore 21.15) al PalaEur di Roma. I Campioni del Mondo e d’Europa torneranno in campo dopo la maratona contro l’Olanda, sconfitta al cardiopalma dopo un’intensa partita conclusa al tie-break. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi potranno fare affidamento sul sostegno del proprio pubblico e cercheranno di battere ancora una volta la formidabile compagine transalpina, eliminata lo scorso anno ai quarti di finale dei Mondiali poi rivelatisi trionfali. Il capitano Simoneha parlato alla vigilia dell’incontro: “La cosaè comenoi, come stiamo in campo e in palestra. Senza quello tutto il resto viene meno. Ci impegniamo a fare le nostre cose, ci piace giocare di ...

... una sorta di mina vagante del, squadra capace di tutto e del suo contrario anche a distanza ... Capitan, però, ostenta sicurezza: "Pressione Non la avvertiamo, i tornei vinti sono il ...Capitane compagni, campioni in carica, proseguono dunque la loro marcia per l'entusiasmo di tutto il popolo italico delche sta riempiendo di passione gli impianti di gioco. La ...2023 - 2024 La Nazionale italiana maschile di pallavolo arriva a Roma. La Capitale infatti ...e compagni dopo aver perso il primo set, si sono portati sul 2 - 1 per poi subire la ...Capitane compagni, campioni in carica, proseguono dunque la loro marcia per l'entusiasmo di tutto il popolo italico delche sta riempiendo di passione gli impianti di gioco. La ...

Giannelli: "Francia Non sentiamo la pressione" La Gazzetta dello Sport

Volley, Giannelli: "Francia tecnica, servono tutti i fondamentali. Giochiamo per tutti, ogni elemento è importante" OA Sport

Un match duro e avvincente che alla fine ha visto l'Italivolley gioire per la conquista delle semifinali di Roma. (ANSA) ...Italia-Francia, semifinale degli Europei di volley, è anche e soprattutto la sfida nella sfida tra due campioni amici: De Giorgi e Giani.Dopo aver avuto la meglio sull'Olanda nei quarti di finale, ora gli azzurri vanno verso la seminale con la Francia.