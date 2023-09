Volley femminile | come funziona il Preolimpico di Lodz? Formula e pass in palio per Parigi 2024

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dal 16 al 24 settembre si disputeranno tre tornei di qualificazione alle Olimpiadi diper quanto riguarda il. L’Italia scenderà in campo a(Polonia) per cercare di staccare un biglietto per la rassegna a cinque cerchi. Ladelè molto semplice: otto squadre partecipano all’evento e si affrontano tra loro in modalità round robin (ogni formazione affronta le altre sette soltanto una volta,se fosse un campionato con sola andata), le prime due classificate del raggruppamento conquisteranno ilper i prossimi Giochi Olimpici. Durante questa finestra verranno così assegnati 6per le Olimpiadi di(due tagliandi ...

2023 - 2024 Serie A1Squadra VeroMonza Terminato un europeo deludente la nazionale italianasta lavorando da alcuni giorni per farsi trovare pronta al preolimpico di Lodz, che come è noto ...2023 - 2024 Serie A2Squadra Wealth Planet PerugiaLa Bartoccini Fortinfissi Perugia rientra dall'amichevole romana con altre preziose indicazioni in vista della partenza del ...... infatti, non è in grado di proseguire il collegiale a causa dei postumi di un trauma cranico subito durante la finale 3° - 4° posto contro i Paesi Bassi dell'ultimo Europeoa Bruxelles.L'alzatrice azzurra, infatti, non è in grado di proseguire il collegiale a causa dei postumi di un trauma cranico subito durante la finale 3° - 4° posto dell'ultimo Europeo

L'Italia prenderà parte al torneo preolimpico di volley femminile, che andrà in scena a Lodz (Polonia) dal 16 al 24 settembre. La nostra Nazionale tornerà in scena dopo i deludenti Europei, conclusi c ...La presidentessa Velabri: "Abbiamo alzato l’asticella. A coach Marzola una squadra. più fisica, tecnica ed esperta".Alessia Orro non prenderà parte al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andrà in scena a Lodz (Polonia) dal 16 al 24 settembre. L'Italia dovrà fare a meno della sua palleggiatri ...