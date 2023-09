Volley | De Giorgi | “Se Russo si è infortunato | è un caos Ora ancora Giani | se mi prende a botte…”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-2 al termine di una partita al cardiopalma e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2023 dimaschile. I Campioni del Mondo e d’Europa sono riusciti a imporsi dopo 129 di autentica battaglia, emergendo in un tie-break ad altissima intensità e lasciandosi alle spalle tutte le difficoltà (a partire dall’infortunio di Robertonel primo set) e arginando un surreale Nimir Abdel-Aziz. Gli azzurri hanno festa al PalaFlorio di Bari e si sono meritati la rovente sfida con la Francia, in programma giovedì 14 settembre (ore 21.15) al PalaEur di Roma. Il CT Fefé Deha analizzato la prova ai microfoni della Rai: “Abbiamo dovuto tirare fuori l’anima guerriera. Oggi l’Olanda ha fatto buonissime cose, noi abbiamo concesso qualcosa. Siamo rimasti aggrappati alla partita, abbiamo cercato ...

È da brivido la settima vittoria in altrettanti incontri a Euro 2023 che vale ai ragazzi di Del'accesso in semifinale. Al PalaFlorio di Bari, gli azzurri battono l'Olanda in cinque set con i parziali di 19 - 25, 25 - 17, 25 - 16, 23 - 25, 15 - 12 e raggiungono così la Francia che ha ...BARI - Caccia alla semifinale degli Europei diper l'Italia di Fefè De, campione d'Europa e del mondo in carica, che al PalaFlorio di Bari sfida oggi (12 settembre) l'Olanda nei quarti di finale (chi vince trova la Francia ). Segui ......per i quarti di finale degli Europei maschili 2023 di, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli azzurri di Fefé De, ...La parole chiave è "calma". L'Italia delsogna , lo fanno i tanti tifosi italiani che seguono dal vivo e in televisione le prodezze della squadra di Fefè Dema ora si comincia a fare sul serio. Stasera alle ore 21, il sestetto ...

Roberto Russo si è infortunato nel corso del match contro l'Olanda, quarto di finale degli Europei 2023 di volley maschile che si sta disputando al PalaFlorio di Bari. Sul 14-12 del primo set, il cent ..."Abbiamo vissuto momenti un po' così con l'infortunio di Roberto e con le giocate di Nimir, ma siamo stati uniti fino alla fine ed è stata una partita strepitosa. Io Ho cercato di fare in battuta ...Afli Europei l'Italia batte l'Olanda al tie break, giovedì a Roma sfida alla Francia che vale l'accesso alla finalissima ...