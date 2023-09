Volley | De Giorgi | “Francia senza punti deboli | coprono i difetti La ricetta dell’Italia? Umiltà e consapevolezza”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’Italia affronterà lanella semifinale degli Europei 2023 dimaschile, in programma giovedì 14 settembre (ore 21.15) al PalaEur di Roma. I Campioni del Mondo e d’Europa torneranno in campo dopo la maratona contro l’Olanda, sconfitta al cardiopalma dopo un’intensa partita conclusa al tie-break. I ragazzi del CT Fefé Depotranno fare affidamento sul sostegno del proprio pubblico e cercheranno di battere ancora una volta la formidabile compagine transalpina, eliminata lo scorso anno ai quarti di finale dei Mondiali poi rivelatisi trionfali. Il CT Fefé Deha parlato alla vigilia dell’incontro, soffermandosi sull’avversario di turno: “Laè una squadra molto tecnica, non hain particolare. Sono squadre con cui deve mantenere ...

"Siamo stati guerrieri" ha detto Fefé De al termine di quella che è stata una battaglia del volley con l'Olanda. Con tanto di giocatore caduto nel Palaflorio di Bari, ferito e portato fuori dal campo in braccio dai compagni. Italia - Francia è la seconda e ultima semifinale del Campionato Europeo Maschile di volley, giovedì alle 21.15, al Palazzo dello Sport di Roma. La nazionale di Ferdinando De Giorgi, che potrà contare ancora, dopo Bari, sul supporto del tifo amico, mette nel mirino la seconda finale.

Un match duro e avvincente che alla fine ha visto l'Italvolley gioire per la conquista delle semifinali di Roma.