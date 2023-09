Volley | cosa è successo alla Francia Patry provoca | “Penso siano stati gli italiani | ne sono capaci”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Laha dovuto affrontare due lunghi trasferimenti nel corso degli Europei 2023 dimaschile. I Campioni Olimpici hanno infatti disputato la fase a gironi a Tel Aviv (Israele) e sipoi dovuti spostare a Varna (Bulgaria) per giocare l’ottavo di finale contro i padroni di casa e il quarto di finale contro la Romania. I Galletti hanno poi preso un aereo per recarsi a Roma, dove giovedì 14 settembre (ore 21.15) affronteranno l’Italia in semifinale. Avere sempre la valigia in mano non è mai una situazione ottimale durante una rassegna internazionale, tra l’altro spostandosi di fuso orario (Israele e Bulgariaun’ora avanti rispetto a noi). L’Italia lo ha fatto tra Bologna, Ancona, Perugia, Bari e ora Roma, ma si tratta di viaggi minimi e casalinghi. Gli uomini di coach Andrea Giani si ...