Volandri trasforma l’Italia di Coppa Davis nel Titanic | sconfitta 3-0 col Canada

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Qualche dubbio, più di qualche dubbio, lo avevamo. Un capitano che risponde in quel modo a Fabio Fognini, è un capitano quantomeno insicuro. Per non dire altro. Anzi lo diciamo: inadeguato.diha perso malamente 3-0 a Bologna contro ilche ha giocato con due riserve: uno numero 200 del mondo (Galarneau) e l’altro numero 155 (Diallo). Eppure Galarneau ha battuto Sonego in due set e Diallo Musetti anch’egli in due set. Poi i canadesi hanno vinto anche il doppio al tie-break del terzo set. Perdiè stata una debacle. Non pensiamo che si aprirà un dibattito, o meglio il dibattito non condurrà a nulla.deve provare a battere Svezia e Cile per continuare a sperare. Ma la figuraccia è ormai ...