VMAs 2023 | trionfo Ma?neskin | ben 9 premi per Taylor Swift

(Di mercoledì 13 settembre 2023) I Ma?neskin si aggiudicano ilo Best Rock aiper il singolo The Loneliest,fa incetta di, ben nove Si è tenuta la scorsa notte la cerimonia deiche ha visto i Ma?neskin aggiudicarsi ilo come Best Rock per il videoclip del singolo The Loneliest. Un importante ennesimo traguardo per la band romana che ha da poco pubblicato il nuovo brano Honey (Are u coming) e che sta per partire con il Rush World Tour che li vedrà impegnati per alcuni mesi. A dominare è statacon ben novericevuti.– tutti i vincitori VIDEO OF THE YEAR, presentato da Burger King®...

Taylor Swift regina dei Video Musit Awardscon 9 statuette e consolida il suo posto nella storia dello show. L'artista statunitense ha conquistato il maggior numero di vittorie in una sola notte e si posiziona al secondo posto per numero ...GUARDA LE FOTO Capelli biondi inverno, foto: tendenze dalle passerelle Il nuovo look dei Maneskin aiNon notarlo è impossibile: la lunga chioma corvina di Ethan Torchio dei Maneskin ha ...Spacco matto. La tendenza in crescendo sul red carpet deiGli eccentrici outfit delle star agli MTV Video Music Awards, da Taylor Swift a Shakira. L'acuto in fatto di abiti Il cut - out inguinale di Martina D'Amelio T utta un'altra musica. Quando ...Pubblico, stampa internazionale e star acclamano la performance live della band italiana superando mostri sacri come Foo Fighters, Metallica, Muse, Linkin Park e Red Hot Chili Peppers Questa notte sul ...

MTV VMAs 2023, i Måneskin trionfano come Best Rock per The Loneliest: i vincitori. FOTO Sky Tg24

Mtv Video Music Awards 2023: tutti i vincitori. Taylor Swift regina assoluta. Maneskin miglior video rock QUOTIDIANO NAZIONALE

La tendenza in crescendo nei look delle protagoniste dei Vmas 2023, da Taylor Swift a Shakira Lo spacco. Matto e esagerato, dettaglio notabile di abiti da sera che lasciano poco all'immaginazione e t ...Taylor Swift domina i Mtv Video Music Awards 2023 e con 9 statuette consolida il suo posto nella storia dello show. L'artista ha conquistato il maggior numero di vittorie in una sola notte e si posizi ...