Vladimir Randazzo | Nunzio di Un Posto al Sole | nel cast di Maria Corleone | ecco chi interpreterà

Giovanni Corleone , interpretato da, il Nunzio di Un Posto al Sole : è il fratello gemello di Maria e delfino di Don Luciano . Non ha paura del pericolo e pensa di poter affrontare ...... Stefano, il più piccolo, che ha il volto di Vittorio Magazzù , Sandra, interpretata da Federica De Cola e Giovanni, primogenito che ha il volto di. Nel cast troviamo anche ...... Rosa Corleone Alessandro Fella: Luca Spada Federica De Cola : Sandra Vittorio Magazzù : Stefano Giuseppe Tantillo : Rocco Barresi Tosca D'Aquino : Santa Nisticò: Giovanni Trailer ...... Don Luciano Corleone ( Fortunato Cerlino ), è un potente imprenditore in odore di mafia e subisce un attentato nel corso del quale a perdere la vita è suo figlio Giovanni (). Si ...

Vladimir Randazzo, Nunzio di Un Posto al Sole, nel cast di Maria ... ComingSoon.it

Vladimir Randazzo è Giovanni Corleone Mediaset Infinity

Vladimir Randazzo è noto al pubblico di Un Posto al Sole per il suo ruolo di Nunzio Cammarota. Ma il giovane attore sarà anche nella fiction Maria Corleone, in partenza questa sera su Canale5. Scopria ...Al via su Canale 5 la serie con Rosa Diletta Rossi nei panni di una stilista la cui vita viene stravolta da un evento tragico ...Da mercoledì 13 settembre va in onda su Canale 5 la fiction Maria Corleone. Si tratta di una storia, raccontata in quattro puntate, che non è tratta da fatti realmente accaduti, sebbene possa ...