Violenze carcere Uccella | dichiarazioni ex detenuto scagionano la commissaria Costanzo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Santa Maria Capua Vetere. “La dottoressaaveva la faccia bianca, era spaventata al massimo, e non ha assistito alle percosse“. Con queste parole l’exdeldi Santa Maria Capua Vetere, Salvatore Quaranta, sentito come testimone al processo sullenelFrancescodi Santa Maria Capua Vetere ha in pratica scagionato ladella polizia penitenziaria Annarita, accusata di aver assistito al pestaggio di Quaranta da parte di una ventina di agenti, senza muovere un dito. Il maxi processo per lenei confronti di detenuti delsammaritano avvenute il 6 aprile 2020, vede imputati in 105, tra poliziotti della penitenziaria, funzionari del DAP, ...

...chiare le motivazioni che avrebbero spinto Gervasio alla furia omicida e nella cella deldi ...e suicidi che stanno preoccupando le autorità e chi ogni giorno deve mantenere le ...... eravamo stati messi al corrente dai colleghi deldi Lecce in cui si trovava ... Vice comandante: 'non consone' Cronaca 13 Set 2023 Bari, primo giorno di scuola anche per i bimbi del ...Cauchy ha 36 anni e un'altra vita, Geddes sta scontando inuna pena di 18 anni per altre storie diai danni di quattro minori tra i 12 e i 17 anni. Si può smettere di avere paura del ...... convivente dell'uomo, era entrata in una spirale di minacce edurate oltre due anni. A ... in esecuzione di un'ordinanza di custodia inemessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata ...

Torture in carcere a Bari, il teste: «violenze compiute non erano consone» La Gazzetta del Mezzogiorno

S. MARIA C.V. Violenze in carcere. Ex detenuto scagiona la commissaria Costanzo CasertaCE

Emma Coronel, la più stretta alleata del re del narcotraffico, è di nuovo una donna libera: ‘Ammiro mio marito come essere umano’ ...L’uomo sarebbe stato colpito dal suo compagno di cella, che lo avrebbe aggredito con un oggetto contundente mentre dormiva. Da chiarire il movente ...NAPOLI - Non aveva accettato il fatto che la compagna, a seguito di un intervento chirurgico per combattere l'obesità, avesse ...