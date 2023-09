Violenza sulle donne | von der Leyen | “Sancire principio che no è no”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Parlando della lotta allaalla plenaria del Parlamento europeo, Ursula von derha detto: “Vorrei che fosse sancito unfondamentale: no significa no. Non può esserci vera uguaglianza senza libertà dalla”. La presidente della Commissione europea, nel suo discorso a Strasburgo sullo stato dell’Unione, ha poi ricordato che “con la direttiva sulla trasparenza retributiva abbiamo sancito per legge ilfondamentale secondo cui a parità di lavoro corrisponde parità di retribuzione. Ma il nostro lavoro è tutt’altro che finito e dobbiamo continuare a spingere per il progresso insieme”. Sul dossier migranti, von derha auspicato una nuova strategia di cooperazione fra Stati Ue e africani. “Abbiamo ...

La Presidente ha anche voluto lanciare un appello contro la violenza sulle donne: "So che quest'Aula sostiene la nostra proposta sulla lotta alla violenza contro le donne.

Parte la campagna del sindacato volta a chiedere interventi urgenti a livello legislativo, per arginare la barbarie in atto e per rispondere alla preoccupazione delle lavoratrici. Aperta la raccolta d ...Il fatto, avvenuto a luglio, è stato denunciato dalla vittima. I due avrebbero prima molestato un'altra ragazza ...La violenza nei luoghi di lavoro che spesso le donne subiscono ... è un pubblico ufficiale e interviene su mandato della lavoratrice o del lavoratore, gratuitamente. È presente sul territorio ...