Violenza su donne | Valente Pd | ' bene Ue | anche in Italia serve legge sul consenso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Nel suo discorso sullo stato dell'Unione,se in alcuni passaggi avremmo preferito maggiore nettezza e coraggio, Ursula von der Leyen rilancia e mantiene in modo netto e chiaro il faro dell'Ue e di tutte le forze democratiche su un tema come quello del contrasto allacontro le, sul quale come da giorni ripetela nostra segretaria Elly Schlein, si può registrare un'ampia convergenzatra forze politicamente distanti". Lo dichiara Valeria, senatrice del Partito democratico. "Non c'è mai vera libertà per lese c'è- aggiunge -. Proprio su questa base, a partire dalla direttiva Ue contro ladi genere, l'auspicio è che, come ci impegneremo nei ...