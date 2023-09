Violenza su donne | governo chiede urgenza per Pdl alla Camera | ok capigruppo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Ilha chiesto la deliberazione disulla legge per il contrastosullenel corso della conferenza deidella. Laha concordato all'unanimità e il provvedimento sarà esaminato dal 10 ottobre prossimo in aula.

Leggi anche Mattarella: 'Lasulleè una barbarie sociale' Il Presidente della Repubblica al Corriere della Sera: in questi ultimi mesi in Italia numerosi casi di assassinio e di stupro.C'è l'inesausto impegno nella lotta allacontro le: "a questo proposito " scandisce " vorrei che il diritto dell'Ue sancisse un altro principio fondamentale: 'no significa no'. Senza ......Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite deve approvare una risoluzione che condanni la... comprese le, i giovani e i rappresentanti della 'periferia' storicamente emarginata. "Ci ...... la consigliera provinciale con delega alle Pari Opportunità Claudia Ferrari , presidente del Tavolo provinciale di confronto contro laalle, ha portato i saluti di sostegno all'...

Violenza contro le donne: UniTo attiva un nuovo insegnamento per imparare a riconoscerla e a prevenirla UnitoNews

Università di Torino, il primo corso sulla violenza contro le donne RaiNews

Il Csm apra una pratica relativa al pm di Brescia Antonio Bassolino per valutare la condotta del magistrato "per la gravità delle asserzioni del pm che parrebbe giustificare, se non autorizzare, la ...Roma, 13 set. (Adnkronos) – Il governo ha chiesto la deliberazione di urgenza sulla legge per il contrasto alla violenza sulle donne nel corso della conferenza dei capigruppo della Camera. La ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...