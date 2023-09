Violenti scontri di Paganese-Casertana | 8 tifosi condannati all’abbreviato

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Sono otto le condanne in abbreviato per icoinvolti negliprima di, match di serie D del 22 gennaio scorso. Le pene stabilite dal tribunale di Nocera Inferiore, in primo grado, vanno da un massimo di 5 anni e 10 mesi ad un minimo di 9 mesi. Itafferugli sfociarono nell’incendio dell’autobus su cui viaggiavano i supporter casertani, distrutto dalle fiamme. Il rogo avvenne a poca distanza dallo stadio Marcello Torre di Pagani. Irossoblu riuscirono a salvarsi scendendo di corsa dal mezzo. Il bus in fiamme danneggiò anche un palazzo nei dintorni. Ci furono poi disordini tra le due tifoserie, andati avanti per ore. Solo l’intervento delle forze dell’ordine evitò conseguenze peggiori. Il ...

