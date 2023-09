Violentata da due uomini durante una festa di paese in Alto Adige | la denuncia di una 14enne

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Una ragazza di 14 anni hato di essere statalo scorso lugliounadiin. Come riporta la testata Il Corriere dell’, i presunti violentatori sono dueresidenti fuori regione che, nel corso della serata, hanno prima molestato con dei palpeggiamenti una ragazza e successivamente violentato la vittima. I carabinieri, coordinati dalla procura di Bolzano, sono ora al lavoro sul caso. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco della località, rimasta ignota per tutelare la privacy della minorenne, affermando che “si ha l’impressione di avere a che fare con cose lontane, che non mai potrebbero succedere in casa propria. Purtroppo però non è così. Una cosa del ...

