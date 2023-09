Violentata a 14 anni da due uomini alla festa del paese. Branco in azione anche a Napoli

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Non si placa quella che sembra una vera e propria ondata di violenza nei confronti delle donne. L'ultimo fatto ha per vittima una ragazza di 14che è statada duedurante una ...

Non si placa quella che sembra una vera e propria ondata di violenza nei confronti delle donne. L'ultimo fatto ha per vittima una ragazza di 14che è statada due uomini durante una festa di paese in Alto Adige. Il fatto, avvenuto lo scorso luglio, è stato denunciato dalla vittima, come riporta il Corriere dell'Alto Adige . I ...Una ragazza di 14è statada due uomini durante una festa di paese in Alto Adige. Il fatto, riporta il Corriere dell'Alto Adige, è avvenuto lo scorso luglio ed è stato denunciato dalla vittima. I due ......Il presunto aggressore secondo le prime riscostruzioni sarebbe un ragazzo tunisino di 28. Alla ... approfondimento Diciottenne denuncia a Milano: "da un ragazzo" FOTOGALLERY ©Ansa ...Una ragazza di 14è statada due uomini, residenti fuori regione, durante una sagra di paese in Alto Adige . I fatti risalgono allo scorso luglio ma solo ora la giovane ha sporto denuncia. Secondo le ...

BOLZANO. Una ragazza di 14 anni è stata violentata da due uomini durante una festa di paese in Alto Adige. Il fatto è avvenuto lo scorso luglio ed è stato denunciato dalla…