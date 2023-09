VIDEO – Bisseck | «’Bisteccone’? Penso sia divertente Se è il mio soprannome…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Yann, nuovo difensore dell'Inter, ha parlato del suo soprannome, "Bisteccone", attribuitogli dai tifosi. "BISTECCONE" – Queste le parole di Yann, nuovo difensore dell'Inter, nelpubblicato su Twitter dal club nerazzurro. «"Bisteccone" (soprannome attribuitogli dai tifosi, ndr)? Non lo so. Quando ha iniziato a circolare la voce che potessi venire qui le persone hanno iniziato a chiamarmi "Bisteccone". Ho chiesto ad alcune persone cosa volesse dire e mi hanno detto che derivava da "bistecca".sia. Se è il mio nuovo soprannome me lo prendo. È. E "Bisteccone" sia!». Qualcuno ha detto "Bisteccone"? #ForzaInter pic.twitter.com/Wag53Sjlfw — Inter (@Inter) September 13, 2023