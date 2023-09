“Viaggio nelle carceri” | struttura di Ariano “promossa”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Camera Penale di Benevento, insieme all’associazione “Nessuno Tocchi Caino”, con il Movimento Forense e il Garante dei Detenuti ha fatto visita ieri alla Casa Circondariale diIrpino per verificarne le condizioni detentive. L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto più ampio che ha visto e vede lo svolgersi di accessi presso le diverse strutture carcerarie della Campania (istituti di pena di Lauro, di Arienzo, di Santa Maria Capua Vetere, di Benevento, di Airola, di Sant’Angelo dei Lombardi, di Avellino e di Salerno), e di tutta Italia, in quello che è stato definito come “”. Nel pomeriggio, come da programma, si è tenuta poi, in presenza dei detenuti, la proiezione del docu-film di Ambrogio Crespi Spes contra spem – Liberi dentro, realizzato nel 2015 ...

