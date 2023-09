Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 settembre 2023)DEL 13 SETTEMBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA OSTIENSE, PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE E’ CHIUSO IL TRATTO TRA OSTIA ANTICA E VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO DA POCO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PISANA E AURELIA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: A SEGUITO DELLA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO COMMERCIALE, DA OGGI E FINO AL 1 OTTOBRE ALCUNI TRENI REGIONALI DELLE LINEE-VITERBO,-PESCARA,-VELLETRI E ORTE--FIUMICINO POTRANNO SUBIRE CANCELNI; SEMPRE ...