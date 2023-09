Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 settembre 2023)DEL 13 SETTEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA OSTIENSE, PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE E’ CHIUSO IL TRATTO TRA OSTIA ANTICA E VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE SEGNALIAMO CODE SULL’AURELIA, TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO IN USCITA DALLA CITTA’; CI SPOSTIAMO SULLA A1 FIRENZE-, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO CODE TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE; E SEMPRE NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLE STRADE REGIONALI SABINA E LICINESE SONO IN CORSO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE A CURA DI ASTRAL, RISPETTIVAMENTE TRA I COMUNI DI GAVIGNANO E MAGLIANO SABINA E TRA POGGIO SAN LORENZO E VICOVARO: ATTIVE ...