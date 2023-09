Via Appia candidata per l’Unesco | in città cauto ottimismo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Confidiamo e crediamo che possiamo seriamente ottenere la candidatura Unesco anche della via”. Massimo riserbo sull’esito della visita della delegazione Icomos, cioè il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti, incaricate dall’Onu di vautare la Candidatura all Lista dell’Umanità della “Regina viarum”: tuttavia nelle parole del vice sindaco del capoluogo Francesco De Pierro, che peraltro rappresenta una delle oltre 80che l’attraversa secondo il disegno di Appio Caludio Cieco di quasi 2.400 anni or sono, si coglie un certo. Il buon esito della Candidatura come sito Unesco vede impegnate le Istituzioni e gli uomini di cultura locali che hanno lavorato perché fossero possibili valutazioni positive da parte degli Ispettori: peraltro parliamo di uno sforzo ...