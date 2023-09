Verratti ufficiale all' Al - Arabi | il messaggio di addio del Psg e i dettagli

: il Psg ha annunciato il trasferimentodi Marcoall'Al - Arabi . Il giocatore abruzzese, colonna del club parigino e anche della nazionale italiana, era sbarcato a Doha ieri per sostenere le visite mediche. Dopo undici ...Il PSG ha annunciato la cessione di Marcoall'Al - Arabi, squadra di Doha. Tutti i dettagli in merito Di seguito il comunicato del PSG su Marco. COMUNICATO - "Dopo 11 anni al Paris Saint - Germain, Marcoè passato all'Al - Arabi SC in Qatar. Il nazionale italiano lascerà un segno indelebile nella storia del Club. Nato ...2 Ora è. Marcoè un nuovo giocatore dell'Al - Arabi. L'ormai ex giocatore del Paris Saint - Germain, dopo aver svolto le visite mediche con il club qatariota nelle scorse giornate, ha ...E': il Paris - Saint - Germain ha annunciato il trasferimento di Marcoal club del Qatar, Al - Arabi. Il giocatore abruzzese, colonna del Psg e anche della nazionale italiana, era ...

Verratti vola in Qatar: ufficiale la firma con l'Al-Arabi, 45 milioni al PSG Goal.com

Verratti, ufficiale all’Al Arabi dal Psg: il messaggio d’addio Tuttosport

PARIGI – È ufficiale: il Paris-Saint-Germain ha annunciato il trasferimento di Marco Verratti al club del Qatar, Al-Arabi. Il giocatore abruzzese, colonna del Psg e anche della nazionale italiana, era ...Mancava solamente l'ufficialità, arrivata da pochi minuti: Marco Verratti saluta il PSG dopo 11 anni per diventare un nuovo giocatore dell'Al-Arabi ...Una notizia nell'aria da giorni, diventata ufficiale da pochi minuti. Marco Verratti è un nuovo giocatore dell'Al-Arabi. Il centrocampista italiano lascia quindi il PSG, dove ...