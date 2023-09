Verratti saluta il Psg e vola all’Al-Arabi | “Io parigino per sempre”

Il PSGun grande protagonista della squadra che ha dominato in campo nazionale negli ultimi dieci anni. Marcoha detto sì all'Al - Arabi, club qatariota che per convincerlo ha messo ...Il centrocampista pescarese Marcoil Psg dopo 11 stagioni, 416 partite e 11 gol: è pronto a sbarcare all'Al - Arabi, in Qatar. Come rivelato dai media francesi infatti, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'annuncio ...... Marcopotrebbe lasciare il Paris Saint - Germain e volare in Arabia Saudita. Nel recente ... 16:58 29 Agosto UFFICIALE: Kajo Jorge al FrosinoneUFFICIALE, Kaio Jorgela Juve e passa al ...Così su Instagram il centrocampista del Psg e della Nazionale italiana MarcoRoberto Mancini, ex ct azzurro che ieri ha rassegnato le sue dimissioni.

Verratti saluta il PSG: "Sarò parigino per sempre" GianlucaDiMarzio.com

Verratti saluta l'Europa e vola in Qatar. Spalletti nega che abbia rifiutato la convocazione TUTTO mercato WEB

Ora l'ex Pescara andrà all'Al-Arabi, club del campionato qatariota. Da Pescara a Parigi, dall'Italia alla Francia, da Verratti a Verrattì: ora il Qatar per la sua terza, e chissà se ultima, avventura ...Il PSG saluta un grande protagonista della squadra che ha dominato in campo nazionale negli ultimi dieci anni. Marco Verratti ha detto sì all’Al-Arabi, club qatariota che per convincerlo ha messo sul ...Marco Verratti è il calciatore più titolato della storia del PSG e della Ligue 1: non ha mai giocato in Serie A e ora saluta i francesi.