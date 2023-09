Ventura e Capello applaudono l’Italia di Spalletti | “Azzurri sulla strada giusta”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – “La prova delmi ha piacevolmente sorpreso. Ottima prova dei ragazzi che hanno subito sposato la filosofia del nuovo ct. Ora non tutti i problemi sono risolti, come non era tutto disastroso dopo il pari con la Macedonia ma si può guardare al futuro con fiducia. Glisono”. Così all’Adnkronos l’ex ct della Nazionale Gian Pierodopo la vittoria per 2-1 deglicontro l’Ucraina in un match delle qualificazioni a Euro 2024. “Mi sembra cheabbia avuto un ottimo impattosquadra, ha portato idee chiare, entusiasmo e positività e i ragazzi lo stanno seguendo -prosegue-. Ha assorbito nel migliore di modi questo avvicendamento in corsa, io ...

(Adnkronos) – "La prova dell'Italia mi ha piacevolmente sorpreso. Ottima prova dei ragazzi che hanno subito sposato la filosofia del nuovo ct. Ora non tutti i problemi sono risolti, come non era tutto disastroso dopo il pari con la Macedonia ma si può guardare al futuro con fiducia". L'ex centrocampista di Atalanta e Milan ha avuto fortuna in rossonero ma non in Nazionale, né come calciatore né come c.t. L'idolo Rivera, l'America, i complimenti di Platini ...