Cinque euro per visitare, con illibera del consiglio comunale la città lagunare diventa la prima al mondo a porre una tassa d'ingresso. Una misura pensata dalla giunta di Luigi Brugnaro per mettere un freno al ...A Vienna , Budapest , Lisbona , Milano , non sono mai davvero andati. Ma è dagli anni Ottanta e ... la stazione di San Babila a Milano è costata 130 milioni di euro, quella di piazzaa Roma ......scontro con l'opposizionesceglie ufficialmente il ticket d'accesso alla città, con prenotazione online e pagamento di cinque euro a persona, per gestire e limitare i flussi turistici. Il...E allora, con un'ora e mezza di godimento passando dalle scarpe del tennis ("del" con la ... Il film di Verdelli aera fuori concorso, altrimenti una coppa Volpi per la miglior ...

Venezia, via libera al ticket d’ingresso tra le proteste L'Agenzia di Viaggi Magazine

Venezia, via libera al ticket di 5 euro per visitare la città TGLA7

MILANO (ITALPRESS) - "Sì, questa è l'intenzione" di fare un'ordinanza che chiuda i dehors a mezzanotte in alcune zone di Milano prima che in Consiglio co ...Il provvedimento è stato studiato dalla giunta per cercare di preservare il fragile equilibrio della Serenissima ...Ha cominciato qualche anno fa Ranuccio Sodi con un bel documentario trasmesso da Rai 5, Lo stradone col bagliore; ora è la volta di Giorgio Verdelli con il suo Enzo Jannacci. Vengo anch’io, presentato ...