Venezia | ticket d’ingresso al via | la misura in Italia e all’estero

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La tassa di 5 euro per entrare nella città lagunare: ecco chi dovrà pagare Tra polemiche e bagarre in aula, ilper accedere alla città diè diventato realtà. La norma, che era stata prevista dalla legge di bilancio del 2019, è stata approvata ieri in Consiglio comunale con 24 voti a favore e 12 contrari e prevede per chi decide di visitare la città ‘in giornata’, senza pernottare, undi ingresso di 5 euro. Dalla tassa sono esclusi tutti coloro che soggiornano in città, e naturalmente residenti, studenti, lavoratori, forze dell’ordine o forze armate e tutti coloro che pagano l’Imu nel comune della città lagunare. La decisione ha diviso cittadini veneti e non, e di fatto ha reso il capoluogo veneto la prima città in cui è necessario pagare per entrare senza che ciò sia legato a un ...

