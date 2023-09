Vendemmia | scende di poco sotto i 44 milioni di ettolitri la produzione vitivinicola italiana

di poco sotto i 44 milioni di ettolitri la produzione vitivinicola italiana, in calo del 12% ... presentate oggi al Masaf, quella del 2023 potrebbe rivelarsi lapiù leggera degli ultimi ...ROMA -intorno ai 44 milioni di ettolitri la produzione di vino in Italia, in calo del 12% rispetto ai 50 milioni dello scorso anno. Ma quella del 2023 è unaa due velocità, stabile al Nord ...La produzione vinicola italiana, secondo il report presentato al Masaf, di poco sotto i 44 milioni di ettolitri ed è in calo del 12% rispetto allo scorso anno. Unacomplicata dal ...di poco sotto i 44 milioni di ettolitri la produzione vitivinicola italiana, in calo del 12% ... presentate oggi al Masaf, quella del 2023 potrebbe rivelarsi lapiù leggera degli ultimi ...

Vendemmia: scende di poco sotto i 44 milioni di ettolitri la ... Gazzetta D'Asti

Previsioni vendemmia 2023, la produzione scende e perdiamo il ... Tag24

Protagonista dell’annata, la Peronospora, malattia fungina determinata dalle frequenti piogge che non ha lasciato scampo a molti vigneti, soprattutto del Centro-Sud.A causa dei cambiamenti climatici scende intorno ai 44 milioni di ettolitri la produzione nel nostro Paese che è diviso in due: il Nord tiene mentre al Sud ci ...Vendemmia 2023 l’Italia perde il primato mondiale. Produzione in calo (-12%) a quasi 44 milioni di ettolitri. La qualità rimane eccellente.