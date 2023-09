(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna 43enne èall’ospedale San Pio del capoluogo sannita dopo essere caduta dal primo piano di un’abitazione a Castelvenere. Il drammatico fatto di cronaca è avvenuto questa mattina in. Laha riportato alcune fratture, ma era cosciente quando è stata trasportata in ospedale. I sanitari dovranno comunque operare per ridurre alcune fratture. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Concluderà i lavori Antonio Alterio (Referente de 'I Borghi della Lettura' "). A moderare il dibattito sarà la professoressa Maria Cioffi.Festa dell'Uva di Solopaca 2023: tra stand, carri e spettacoli Il caratteristico paese dellacelebra l'uva, che ha consentito al vino di Solopaca di ottenere la denominazione di ...... lucrando quindi i relativi importi, con conseguente danno per i venditori; tale attività veniva a colpire i territori della(in particolare, Telese Terme, Cusano Mutri, Amorosi, ...Una truffa messa a segno in(Telese Terme, Cusano Mutri, Amorosi, San Salvatore Telesino, Cerreta Sannita e Solopaca), nellaIsclero ( Durazzano, Sant'Agata dei Goti, Dugenta e ...

Valle Telesina: donna cade da un balcone, ricoverata al San Pio anteprima24.it

Valle Telesina - Controlli dei carabinieri a tutto campo Realtà Sannita

Una vera tragedia, quella che questa mattina si è consumata a Castelvenere a discapito di una donna di 43 anni che cadendo dal balcone è stata trasportata al San Pio.La cultura barocca sarà il cuore del doppio evento in programma Sabato 16 settembre 2023 in Solopaca (BN), chiesa...(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica - News archiviata in #TeleradioNews il tuo ...Dopo l’importante riconoscimento come Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, Gianni Di Santo è stato nominato dalla Giunta Regionale del Molise come Direttore Generale plur ...