Valditara: “Con il docente tutor si va verso la formazione individualizzata” Orizzonte Scuola

Salviamo gli istituti tecnici dalla riforma Valditara Il Fatto Quotidiano

C'è un Paese reale che secondo un sondaggio di You Trend per Sky tv apprezza al 76 per cento le misure annunciate dal ministro dell'Istruzione Valditara per riformare il voto in condotta ..."Innanzitutto noi abbiamo raccolto la sfida del Pnrr investendo 600 milioni per le materie Stem. Le linee guida approvate dalla Commissione europea, sono importanti".ITALIA - "Nella maggior parte dei casi la sospensione scolastica, così come è intesa oggi, non ha alcuna funzione rieducativa. Il ragazzino rimane a casa ...