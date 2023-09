Vaccino covid a tutti? Cosa dicono Andreoni | Gismondo | Pregliasco

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – Negli Usa i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) raccomandano i nuovi vaccini anti-dai 6 mesi di vita in su. Magli esperti in Italia, qual è la posizione degli studiosi? La raccomandazione dei Cdc "conferma quello che si è detto anche in passato, ovvero che per i bambini più piccoli e per la tutta la popolazione che non rientra nelle categorie con comorbidità, un richiamo delaggiornato anti-è sempre utile", dice all'Adnkronos Salute Massimo, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e tropicali (Simit) e professore di Malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma. "Va ricordato che questa è una malattia fastidiosa anche nei soggetti sani e nei ...

Abbiamo a cuore la tua privacy... ovvero che per i bambini più piccoli e per la tutta la popolazione che non rientra nelle categorie con comorbidità, un richiamo delaggiornato anti -è sempre utile", dice all'...L'assessore alla sanità Angelo Gratarola sottolinea l'importanza delper evitare le forme più gravi di infezione da, soprattutto nelle categorie a rischio. Tuttavia, enfatizza che il ...... Bologna, Asti, Salerno, Pescara, Napoli, Alessandria, Milano) che avrebbero ottenuto presso il poliambulatorio 'Salute e Cultura' di Fiera un falso Green Pass per evitare ilcontro il...

Covid, Bassetti boccia vaccino per tutti: "I miei figli non lo faranno" Adnkronos

Covid, vaccini orali in dirittura d'arrivo. Ecco come funzionano la Repubblica

(Adnkronos) – Negli Usa i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) raccomandano i nuovi vaccini anti-Covid a tutti dai 6 mesi di vita in su. Ma cosa dicono gli esperti in Italia, ...I titoli delle principali megacap sono misti, con TESLA e META in rialzo rispettivamente del 2,1% e dello 0,9%, mentre APPLE (NASDAQ: AAPL) e ALPHABET (NASDAQ: GOOGL) perdono entrambe circa lo 0,3%.«Bisogna tenere gli occhi aperti, se intanto iniziamo a usare la mascherina è meglio: un po' di prudenza non guasta, soprattutto nei luoghi d'aggregazione». A dirlo è il presidente della Regione Campa ...