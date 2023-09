Leggi Anche L'Antitrust Ue apre indagine su Microsoft Teams per abuso di posizione dominante Leggi Anche Antitrust, Big Tech e TikTok sotto sorveglianza della Commissione Ue In gioco il futuro di ......americana" in passato da Politico Europe per il suo approccio e i suoi legami con gli. Ma poi ... che era stato da lei lanciato come un'alternativa alladella seta, e ritiene di stare "...... Ivass dovrà autorizzare Cronos Vita a operare e dare illibera al trasferimento degli asset ... inci sono i guaranty fund, in Italia abbiamo altri due fondi: uno per le manca vittime della ...Negli Stati Uniti quando si parla di cause contro le Big Tech i tribunali spesso agiscono molto rapidamente, avviando indagini e processi non appena possibile per continuare a limitare il dominio ...

Usa, al via processo a Google: "In gioco il futuro di internet" TGCOM

Google, via al maxi processo negli Usa: si va verso lo spezzatino CorCom

Prende il via oggi il processo che vedrà confrontarsi in un’aula di tribunale il governo americano e il colosso dei motori di ricerca, Google. Per l’amministrazione Biden… Leggi ...Il Comune di Piacenza comunica che, per garantire l’esecuzione in sicurezza di uno scavo per la posa di una linea telefonica, dalle ore 8 di lunedì 18 settembre alle ore 17 di mercoledì 20 settembre, ...(ANSA) - LAMPEDUSA, 13 SET - Sono 6.792 i migranti presenti sull'isola di Lampedusa. La maggior parte si trova all'hotspot di contrada Imbriacola, ma più gruppi sono in attesa in vari punti dell'isola ...