Urtis segnalato all’Ordine dei Medici per una foto a letto | lui replica con una lettera

Leggi su biccy

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nuova polemica per Giacomo. Ieri l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ha chiesto che l’Ordine deirichiami il famoso chirurgo. Il motivo? Unapubblicata da Giacomo (che dovrebbe sposarsi con Fabrizio Corona) su Instagram. “Ci preme ammonire il collega circa la pessima immagine che sta dando alla categoria medica, che per secoli è stata emblema di professionalità, austerità e compostezza. È brutto che atteggiamenti del singolo buttino ‘alle ortiche’ millenni di storia della scienza. In particolare per certecon il didietro in bella vista che si devono evitare. Stiamo ricevendo in privato messaggi (anche violenti) di persone che hannocon superficialità e con loro personalissima interpretazione il nostro post. Ci additano come ‘omofobi’ e ‘transofobi’ ma vi assicuriamo ...