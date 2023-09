Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 13 09 23

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Fare una scelta spesso è difficile. C’è chi lancia una monetina, chi si affida al Libro delle risposte, chi valuta saggiamente i possibili pro e contro. Ma nessuno ci può dare la sicurezza che quella che stiamo prendendo sarà la decisione migliore. Almeno fino ad oggi. No, perché io dopo aver visto queste prime puntate didella stagione ho avuto un’idea. Quando avete un dubbio e non sapete quale strada prendere, chiedete al prode Gianni Sperti. Lui vi illuminerà sicuramente la via. Perché vi suggerirà l’opzione migliore tra quelle da voi proposte? No, no, macché. Esattamente il contrario. Quella che lui vi dirà essere la scelta migliore voi scartatelafiducia e… bingo, il gioco è fatto! Cioè, che il nostro eroe ci riservi da anni decenni un’infinita supercazz*la di fregnacce, banalità e populismo vario ed ...