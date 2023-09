Uno studio tedesco ha indagato il legame tra l' arrivo di un figlio e la soddisfazione nella relazione con la partner dal punto di vista degi uomini

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La gravidanza è un momento fondamentale soprattutto per le future madri, ma questo non significa che non lo sia anche per i futuri padri. Al contrario, l’idea che l’di unsia solo un momento di grande felicità non è realistica. Con tutti i cambiamenti che comporta una tale esperienza, infatti, l’impatto psicologico è enorme per entrambi i genitori. Addirittura, la nascita di unpuò mettere a dura prova il rapporto tra madre e padre e sconvolgere le dinamiche di coppia e lache si hapropria. ...